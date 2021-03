Alkolenker fuhr nach Unfall mit Auto einfach weiter

Kräftig ins Glas geschaut haben einige Autolenker am Samstag. Drei Alkolenker waren in Unfälle verwickelt. Sie hatten 1,86 Promille, 1,96 Promille und 2,02 Promille Alkohol intus. Einer der Lenker stieg nach dem Unfall erneut ins beschädigte Auto und fuhr weiter.

Der 28-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto im Raum Windischgarsten unterwegs, dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und rammte mehrere Leitpflöcke sowie den Betonsockel eines Abwasserkanals. Durch den Anprall wurden alle Front-Airbags ausgelöst, auch der rechte Vorderreifen und die Radaufhängung wurden stark beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf, der Alkotest beim Lenker des Unfallwagens ergab 2,02 Promille, ihm wurde von der Polizei der Führerschein abgenommen.

Das hielt den Mann aber nicht davon ab, noch einmal ins Auto zu steigen. Gut eine Stunde später meldeten Rettungskräfte, dass das beschädigte Fahrzeug soeben an ihnen vorbeigefahren sei – tatsächlich wurde der Unfalllenker wenig später im Ortsgebiet von Windischgarsten entdeckt und angehalten. Nun wurde der Lenker wegen Alkohol am Steuer und Fahren ohne Führerschein angezeigt.

Zwei Kinder verletzt

Mit seiner Frau und den Kindern (12 und 15 Jahre alt) im Wagen war ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck am Samstagabend auf der B1 unterwegs, als plötzlich ein anderer Wagen, gelenkt von einem 37-jährigen Mann, in die Straße einfuhr. Beide Autos stießen zusammen, die Kinder wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Alkomattest beim 37-jährigen Autolenker ergab einen Messwert von 1,96 Promille, der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Einem entgegenkommenden Traktor wollte am Samstagnachmittag ein 29-jähriger Autolenker zwischen Münzbach und Arbing ausweichen. Dabei kam der junge Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, der Wagen prallte gegen einen Strommast, der dabei abgerissen wurde. Der Pkw überschlug sich. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 29-Jährige ins Spital gebracht. Der Alkotest ergab 1,86 Promille.

Auch in Neumarkt am Wallersee war am Samstag ein 19-Jähriger mit Probeführerschein betrunken unterwegs. Der junge Mann war mit dem Auto ebenfalls von der Straße abgekommen und gegen einen Telefonmast gekracht. Der Alkoholtest ergab 1,14 Promille.

