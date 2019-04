Alkolenker fuhr gegen mehrere Bäume

ESTERNBERG. Weil er sein Fahrzeug nicht im Griff hatte, verursachte ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend ein Unfall.

Symbolbild Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Schärding fuhr gegen 19 Uhr im Gemeindegebiet Esternberg auf der Riedlbacher Straße in Richtung Münzkirchen. Kurz vor dem Ortschaftsbereich Zeilberg kam er in einer Walddurchfahrt in einer Linkskurve mit den rechten Rädern in den Straßengraben. Dabei stieß er gegen einen Kanalschachtdeckel, der Pkw drehte sich um 180 Grad und wurde gegen mehrere Bäume geschleudert.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Klinikum Passau gebracht. Ein zuvor noch durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,18 Promille.

1 Kommentar loewenfan (1286) 28.04.2019 10:23 Uhr zum Glück hams nu schnell an Blasius durchgeführt,

bin gespannt wenns mal anfangen sofort das Handy zu kontrolieren,

wenn ich denen bei Geschw. Kontrollen in meiner Einfahrt zuschaue wie jeder 4 Telefonierend vorbeifährt muss ich mich schon wundern Antwort schreiben

