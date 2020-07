2,62 Promille: Alkolenker flüchtete nach Unfall

Mit 2,62 Promille Alkohol intus war ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land am Samstag kurz vor Mittag auf der Wachaustraße in Richtung Maria Neustift unterwegs. An einer Kreuzung verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr auf die gegenüberliegende Böschung und überfuhr eine in der angrenzenden Wiese aufgestellte Reklametafel. Ungeachtet dessen fuhr der 35-Jährige zurück auf die Straße und flüchtete Richtung Kleinraming.

Unfallzeugen verständigten umgehend die Polizei, die den Lenker rund eine Stunde später zuhause antraf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

24-Jähriger ließ Wrack zurück

Nicht mehr fahrbereit war hingegen das Auto eines betrunkenen 24-Jährigen, nachdem er in der Nacht auf Samstag im Innviertel einen Unfall verursacht hatte. Der Mann ließ das Wrack nahe der Lamprechtshausener Straße, B156, im Gemeindegebiet von Moosdorf zurück und machte sich auf den Weg nach Hause.

Die Polizei, die gegen 3:15 Uhr an der Unfallstelle eintraf, und mehrere Feuerwehren mit etwa 50 Mann durchsuchten ein nahes Waldstück nach dem Unfalllenker. Gegen 4 Uhr kam die 23-jährige Zulassungsbesitzerin aus dem Bezirk Braunau zum Unfallort und gab an, dass ihr 24-jähriger serbischer Freund den Unfall hatte. Er wäre unverletzt zuhause. Daraufhin wurde die Suchaktion sofort eingestellt. Ein bei dem 24-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Mann wird angezeigt.

