Alkolenker flüchtete nach Auffahrunfall in Ansfelden

Ein 20-Jähriger stand am Montag gegen 22 Uhr mit seinem Auto an einer Ampelkreuzung auf der B139 in Ansfelden. Als die Ampel auf Grün sprang, wollte er losfahren, doch ein hinter ihm fahrender Lenker prallte plötzlich gegen sein Fahrzeugheck. Beide Beteiligten hielten zunächst an, doch als der junge Mann den Notruf wählte, ergriff der Unfallverursacher die Flucht.

Eine Polizeistreife entdeckte den flüchtigen Wagen rund 35 Minuten später auf der B3 in Steyregg und stoppte den Fahrer. Bei dem 38-jährigen aus St. Georgen an der Gusen wurde ein Alkotest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,12 Promille ergab.Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. An den Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden, beide Lenker blieben unverletzt. Der 38-Jährige wird mehrfach angezeigt.

