Alkolenker flüchtete in Obernberg zu Fuß vor der Polizei

Der aus Deutschland stammende Autolenker war am Sonntag gegen 22:15 Uhr in Obernberg am Inn unterwegs. Dabei fuhr der alkoholisierte Mann mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne und beschädigte einen Reifen. Anrainer hörten den Aufprall und alarmierten die Polizei.

Der Unfalllenker versuchte noch, den kaputten Reifen zu wechseln. Als die Beamten kamen, lief der 28-Jährige aber davon. Zwei Stunden später wurde er von einem Suchtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Obernberg am Inn gefunden. Zeugen identifizierten ihn als Unfalllenker.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden dem 28-Jährigen vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

