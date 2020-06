Alkolenker floh aus Linzer Krankenhaus

Die Kontrolle über sein Fahrzeug hatte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Perg in der Nacht auf Samstag auf der Pleschinger Straße in einer langgezogenen Linkskurve verloren. Sein Wagen war gegen eine Straßenlaterne und eine Gartenmauer geprallt. Nachdem er mit leichten Verletzungen kurz nach 02:30 Uhr ins UKH Linz gebracht worden war, floh er allerdings während der laufenden Untersuchung aus dem Krankenhaus. In Linz konnte der flüchtige Unfalllenker nach längerer Fahndung seitens der Polizei wieder angehalten werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab den Wert von 1,22 Promille.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.