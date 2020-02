Alkolenker durchbrach Brückengeländer

Der Lkw drohte in die Feldentwässerung zu stürzen. Doch das war nicht der einzige Schaden, denn der Fahrer mit 1,5 Promille Alkohol im Blut anrichtete. Der 56-Jährige hatte bereits zuvor mit seinem Lkw eine Spur der Verwüstung gezogen, berichtete die Polizei.

Der Lenker fuhr mit seinem Lkw samt Sattelanhänger von Oberkriebach kommend mehrmals in angrenzende Felder und Wiesen und hinterließ dabei jeweils starken Flur- und Sachschaden. Weiters beschädigte er mehrere Straßeneinrichtungen wie etwa Schneestangen. Obwohl der Fahrer laut Polizei die Beschädigungen bemerkt haben musste, fuhr er einfach weiter. Bei einem Brückengeländer in der Holzgasse 23 war dann aber Endstation. Der Lkw-Lenker hatte bereits einige Meter davor zwei Brückengeländer durchbrochen und als er daraufhin mit seinem Fahrzeug umdrehen wollte, beschädigte er noch ein drittes Geländer und der Lkw drohte in die Feldentwässerung zu stürzen.

Gegenüber der Polizei gab der alkoholisierte Lenker an, vom Navi in die Irre geleitet worden zu sein. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben.

