Alkolenker aus Laakirchen rief bei Polizei-Kontrolle den Notruf

Am frühen Sonntag gegen 2:45 Uhr stoppte eine Polizeistreife in Wels einen Autofahrer, der durch auffällige Fahrweise auf der Salzburger Straße beinahe in die angrenzenden Sträucher geriet.

Trotz Anwesenheit der Beamten wählte der 50-jährige Lenker aus Laakirchen mehrfach den Polizeinotruf. Ein Vortest ergab eine Alkoholisierung, jedoch verweigerte der Mann den Alkomattest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und sein Führerschein wurde vorläufig entzogen. Er wird angezeigt.

Zweiter Alkolenker erwischt

Zuvor war dieselbe Streife bereits erfolgreich im Einsatz: Am Samstag bemerkten die Beamten einen Autofahrer, der an einer Tankstelle die Sperrlinie überfuhr und in auffälligem Zickzack in Richtung Osten weiterfuhr. Der 30-jährige Nordmazedonier aus Wels zeigte deutliche Alkoholisierungsmerkmale, und ein Alkomattest ergab über 1,5 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein abgenommen und eine Anzeige erstattet.

