Alkolenker auf der Flucht prallte gegen Lärmschutzwand

Weil er auf der B148 in Schlangenlinien unterwegs war, wollte eine Polizeistreife einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Braunau Mittwochabend aufhalten. Der Lenker dachte allerdings nicht daran anzuhalten und ergriff die Flucht. Dabei überholte er mehrmals riskant, streifte einen Sattelschlepper, überfuhr den Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrszeichen.Schließlich prallte er gegen die Leitschiene und eine Lärmschutzwand. Die zuvor vom 35-Jährigen riskant überholten Fahrzeuglenker hielten an der Unfallstelle an und befreiten den Lenker aus dem Fahrzeug.

Der Fahrzeuglenker wurde mit leichten Verletzungen mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest zeigte 1,48 Promille. Am Pkw entstand Totalschaden.