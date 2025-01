Alkolenker (61) zog Spur der Verwüstung im Bezirk Freistadt

1,02 Promille Alkohol hatte ein 61-jähriger Mühlviertler im Blut, als er am Mittwochvormittag mit seinem Pkw eine Spur der Verwüstung durch seinen Heimatbezirk zog. Ihren Ausgang nahm die Chaosfahrt gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Gutau, wo der Mann zuerst gegen ein geparktes Auto krachte. Zwar ging dabei ein Teil des Seitenspiegels verloren, der 61-Jährige setzte seine Fahrt aber unbeirrt vor.

Wenig später kam es im Gemeindegebiet des benachbarten St. Leonhard bei Freistadt zum nächsten Unfall: Zuerst touchierte der Wagen des Alkolenkers die Hausmauer eines Geschäfts, danach rammte er ein Fahrzeug. Die Kennzeichentafel blieb am Unfallort zurück, während der betrunkene Mühlviertler ungeachtet der Anhalteversuche von Zeugen weiterfuhr.

Polizei half beim Aussteigen

Kurz vor 16 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den gesuchten Pkw in Gutau und hielt ihn an. Den Polizisten bot sich daraufhin eine kuriose Szene: Der Mann ließ seinen Wagen rückwärts in den Straßengraben rollen und schaffte es dann nur mit Hilfe der Beamten, aus dem Auto auszusteigen. Er hat mehrere Anzeigen zu erwarten, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Bergung des Wagens mussten die Feuerwehren Erdmannsdorf und Gutau anrücken.

