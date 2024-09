Alkolenker (60) ohne Führerschein in Rainbach angehalten

Im Zuge von mobilen Kontrollen der Polizei auf der B310 in Fahrtrichtung Tschechien wurde am Mittwoch um kurz nach 21 Uhr ein Wagen in Rainbach im Mühlkreis angehalten. Laut Polizei fiel dieser durch "auffällige Fahrweise" auf.

Der 60-jährige Lenker zeigte seinen österreichischen Aufenthaltstitel sowie einen russischen Reisepass vor. Gültige Lenkberechtigung hatte er keine, seinen Führerschein hatte er bereits abgeben müssen. Weil er stark nach Alkohol roch, wurde ein Alkomattest durchgeführt. Der Lenker hatte 1,56 Promille Promille im Blut.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Anzeigen folgen.

