Alkolenker (24) erlitt bei Auffahrunfall Verletzungen

Leidtragender an der fahrlässigen Aktion war ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Eferding, der gegen 22.10 Uhr auf der B129 in der Gemeinde Alkoven mit seinem Pkw in Richtung Linz fuhr. Kurz vor der Ortseinfahrt Alkoven fuhr der betrunkene 24-Jährige auf das Heck seines Fahrzeuges auf. Durch die Wucht des Anpralles kam der Pkw des 30-Jährigen ins Schleudern und nach einer 180-Grad-Drehung auf dem Fahrstreifen in Richtung Eferding zum Stillstand.

Ein beim Linzer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille Alkoholgehalt, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Er wurde mit Verletzungen ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert. Der 30-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt.