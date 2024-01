Alkolenker (23) überschlug sich: 3 Verletzte

Ein Großaufgebot war am Donnerstag im Einsatz, um den Bankräuber zu fassen - bisher ohne Erfolg.

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Auto gemeinsam mit zwei Frauen, beide 20 Jahre alt, in Richtung Puchkirchen unterwegs, als er in Timelkam in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr etwa 30 Meter über die angrenzende Wiese, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle drei Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen und die Rettung rufen. Sie wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

