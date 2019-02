Alkolenker (19) landete mit Auto in der Traun

WELS. Eine Alkofahrt in Wels endete in der Nacht auf Mittwoch in der eiskalten Traun. Der stark alkoholisierte Lenker und sein Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien und ans Ufer schwimmen.

Bild: Matthias Lauber

Der 19-jährige Niederösterreicher fuhr offenbar gegen drei Uhr entgegen der vorgesetzten Richtung in den Kreisverkehr bei der Traunuferstraße ein. Das ergab die Spurensicherung.

Der Fahrer hatte gegenüber der Polizei nur angegeben, dass ihm im Kreisverkehr ein Auto entgegenkam. Beim Versuch, auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte mehrere Meter über eine Böschung in die Traun.

1,6 Promille ergab der Alkotest bei dem Lenker aus dem Bezirk Amstetten, der jetzt seinen Führerschein los ist. Er und sein Beifahrer, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs, wurden verletzt ins Klinikum Wels gebracht.

Video: Alkolenker mit Auto in die Traun gestürzt

Die Feuerwehr Wels rückte mit Tauchern und einem Kranfahrzeug an, um den Pkw zu bergen, der sich zur Gänze unter Wasser befand. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Lenker selbst den Notruf gewählt. "Die Handys der beiden sind im Wasser untergegangen. Deshalb suchten sie sich eine Telefonzelle", heißt es.

Alkolenker im Mühlviertel erwischt

In der selben Nacht, um 5.30 Uhr, wurde auf der Naarner Straße in Mauthausen ein Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Der 36-Jährige aus dem Bezirk Perg lenkte das Auto seiner Freundin mit 1,66 Promille. "Ihm konnte der Führerschein nicht abgenommen werden, weil dieser bereits wegen früherer Alkoholdellikte entzogen wurde", teilte die Landespolizeidirektion am Mittwochvormittag mit. Der Mühlviertler, der Richtung Ortsgebiet Haid unterwegs war, wird angezeigt.

