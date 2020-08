Alkoholisierter nach Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto geflüchtet

Der Vorfall hat sich bereits Anfang des Monats ereignet, wie die Polizei heute bekannt gab. Nach einem Verkehrsunfall am 4. August fahndeten die Beamten nach einem Lenker, der die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hatte. Der Mann konnte schließlich an seiner Wohnadresse angetroffen werden, wo er bestritt mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Noch im Laufe des Tages meldete sich der 55-Jährige jedoch bei der Polizeiinspektion Helfenberg und gab zu, der gesuchte Fahrzeuglenker zu sein.

Laut eigenen Angaben hatte er im Laufe des 3. August reichlich Alkohol konsumiert. Gegen 16 Uhr hatte er sich entschlossen mit seinem E-Bike nach Klaffer am Hochficht zu fahren. Dort hatte er abermals Alkohol konsumiert, bevor er weiter nach Ulrichsberg fuhr. Bei einem Geschäft hatte er einige weitere Flaschen Bier getrunken und seine Tour nach Haslach fortgesetzt, um dort weiterzutrinken. Gegen 21:30 Uhr, so gab der 55-Jährige an, sei er auf der B38 weiter Richtung Bad Leonfelden unterwegs gewesen, wo ihm zufällig eine Polizeistreife entgegen kam und er stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit der Rettung ins Lkh Rohrbach eingeliefert. Dieses verließ er aber nach kurzer Zeit wieder, nahm aus einem unversperrten Schuppen ein Fahrrad, ließ dies aber wenige Meter später liegen. Einige Meter weiter entwendete er aus einer Garage, die er gewaltsam geöffnet hatte, einen PKW. Der 55-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, fuhr wieder auf der B38 Richtung Haslach. In einer langgezogenen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dortige Leitplanke und überschlug sich mehrmals. Mit abermaligen leichten Verletzungen flüchtete er zu Fuß vom beschädigten Wagen. Ein Alkotest um 7:50 Uhr ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach angezeigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund € 20.000,-.