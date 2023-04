Alkoholisierter Lenker lief nach Unfall davon

OBERNBERG AM INN. Mit 1,76 Promille Alkohol im Blut hat sich Sonntagnacht ein Lenker aus Deutschland hinter das Steuer seines Pkws gesetzt, als er im Gemeindegebiet von Obernberg am Inn (Bezirk Ried) einen Unfall verursachte. Danach rannte der 28-Jährige davon. Nach einer Suchaktion wurde der Flüchtige in der Nähe aufgefunden, er musste sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel vorläufig abgeben.

Es war gegen 22.15 Uhr, als der Deutsche mit dem linken Vorderrad seines Pkws eine Straßenlaterne gerammt hatte. Sein Versuch, das Reserverad zu montieren, scheiterte. Anrainer, die durch den Lärm der Kollision auf den Lenker aufmerksam geworden waren, alarmierten die Polizei. Nach einem Lichtbildabgleich und durch Zeugenaussagen konnte er schließlich zwei Stunden später nahe der Inn-Brücke angetroffen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.