Schwere Verkehrsunfälle in Hofkirchen und Enns

Der 34-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 20:45 Uhr auf der Hofkirchner Landesstraße Richtung Hofkirchen. Kurz vor der Kreuzung Lehnerweg kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpflock, einem Verkehrszeichen und wurde dann noch über eine etwa 3 Meter tiefe Böschung auf einen Baum katapultiert.

Der Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Bild: Matthias Lauber

Die Wucht des Anpralls war so heftig, dass der Baumstamm abbrach. Das Fahrzeug blieb völlig demoliert auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Wrack befreien. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 34-Jährige wurde in das UKH Linz gebracht.

Paketfahrer schwer verletzt

Auf der Wienerstraße bei Enns ist in der Nacht auf Dienstag ein Paketfahrzeug von der Straße abgekommen. Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr an der Kreuzung der Wiener Straße mit der Ennshafenstraße beziehungsweise Enghagen im Gemeindegebiet von Enns. Der Transporter rammte die Leitschiene und stürzte anschließend über die Böschung. Der Lenker musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Notarztteam versorgte den Lenker. Bild: Matthias Lauber