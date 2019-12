Alkoholisierter fuhr auf Felge von Weihnachtsfeier heim

Eine Woche vor dem Heiligen Abend: die Hochzeit der Weihnachtsfeiern. Das bekam auch die Polizei zu spüren.

Polizisten in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) mussten für einen Einsatz überhaupt nur die Tür aufmachen: Am Gehsteig vor der Inspektion schlief in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger – lediglich mit einem Anzug bekleidet. Der junge Mann war so schwer alkoholisiert, dass er bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erst durch mehrfaches Schütteln geweckt werden konnte. Er war unverletzt, konnte sich kurz nach 4.30 Uhr noch selbst ein Taxi rufen, um die restliche Nacht im eigenen Bett zu verbringen.

Weniger glimpflich endete eine Fahrt unter Alkoholeinfluss für einen 37-Jährigen aus St. Georgen bei Grieskirchen. Der Mann war mit seiner 28-jährigen Begleiterin auf der Innviertler Straße (B137) unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor: Der Pkw überschlug sich und blieb völlig beschädigt auf dem Dach liegen.

Das Unfallwrack wurde schwer beschädigt Bild: Matthias Lauber

Nachkommende Lenker konnten die beiden Verletzten aus dem Auto befreien – sie wurden ins Klinikum Wels gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest beim 37-Jährigen ergab 1,38 Promille.

Eine Weihnachtsfeier gab auch ein 34-jähriger Linzer als Grund an, warum er mit 1,3 Promille und mit nur einem Vorderreifen am Sonntag um 4.45 Uhr früh auf der Kremstalstraße (B139) bei Haid (Bezirk Linz-Land) unterwegs war. Wo ihm der Vorderreifen abhanden kam, konnte der Linzer aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr sagen. Das Auto wies auch im Frontbereich Beschädigungen auf. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Um 5.25 Uhr wurde der Alkoholgenuss auch einem 22-jährigen Linzer auf der Rohrbacher Straße (B127) bei Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) zum Verhängnis. Er krachte mit seinem Pkw in ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei wurden er und die beiden Insassen des anderen Pkw verletzt. Ein Alkotest ergab 0,5 Promille.

Welser aus Wrack befreit

Ein betrunkener junger Welser hat bereits Samstagfrüh in Kremsmünster auf Höhe der Schacherteiche die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich in einem Wald. Der 19-Jährige wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Windschutzscheibe rausschneiden, um den Welser zu befreien. Laut Polizei hatte der verletzte Fahrer 1,1 Promille Alkohol im Blut.

