Alkoholisierter Fahranfänger verlor Kontrolle über Pkw

Ein 19-jähriger Führerscheinneuling aus Klagenfurt war um 4:23 Uhr mit einem Pkw in St. Peter am Hart auf der B148 Richtung Braunau unterwegs, als er auf einem geraden Straßenabschnitt auf den rechten Fahrbahnrand geriet. Der junge Mann verlor in Folge die Kontrolle über seinen Wagen, dieser schleuderte eine Böschung hinab und kam erst nach 100 Metern zum Stehen.

Der 19-Jährige konnte sich trotz Verletzungen selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Führerschein wurde dem Unfalllenker sofort abgenommen, eine Anzeigeerstattung an die Bezirkshauptmannschaft Braunau folgt.

Am Pkw entstand Totalschaden. Fahrzeugtrümmer waren auf einer Strecke von etwa 100 Metern verteilt. Die freiwillige Feuerwehr St. Peter am Hart war mit sieben Mann im Einsatz.

Wieder Unfall eines Führerscheinneulings

Erst am Samstagvormittag verlor eine 17-jährige Fahranfängerin die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in den Gegenverkehr - wir haben berichtet.