Festnahme in Bad Ischl: Alkoholisierter Faschingsgast würgte Feuerwehrmann

Am Sonntagabend wurde eine Polizeistreife zu einer Faschingsveranstaltung in Bad Ischl gerufen. Ein 39-jähriger italienischer Staatsbürger aus dem Bezirk Feldkirch (Vorarlberg) ging in einem Festzelt auf mehrere Personen los und würgte sie. Ein Feuerwehrmann wollte einschreiten und den Streit schlichten. Plötzlich griff der Italiener auch ihn an und versuchte, ihm mit einer Halskette die Luft abzuschnüren.

Er konnte sich die Kette vom Hals reißen - aber der aggressive Faschingsgast ließ nicht von ihm ab. Erst nach dem Einschreiten mehrerer Kameraden gelang es, den gewalttätigen 39-Jährigen aus dem Zelt zu bringen. Der Feuerwehmann erlitt leichte Verletzungen.

Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der Italiener - trotz Abmahnung - äußerst aggressiv. Ein durchgeführter Alkotest ergab 2,98 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Wels gebracht.

