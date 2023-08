Alkoholisierter E-Biker gestürzt

Kurz nach 22 Uhr war er mit seinem E-Bike entlang der B139 von Kematen an der Krems kommend Richtung Ortszentrum Neuhofen an der Krems unterwegs. In der Kremstalstraße stürzte er und verletzte sich dabei.

Nachkommende Autolenker fanden ihn am Gehsteig liegend und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Alkomattest verlief positiv und ergab einen Wert von 1.46 Promille. Der 54-Jährige wurde in das UKH Linz gebracht.

