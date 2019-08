Alkoholisierter Autofahrer kollidierte mit Moped und beging Fahrerflucht

Die 22-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war am Donnerstag-Abend mit ihrem Moped auf einer Landstraße in Richtung Gries unterwegs. Der 23-jährige Autofahrer, der in die selbe Richtung unterwegs war, dürfte die Mopedfahrerin in einer langgezogenen Linkskurve übersehen haben. Sie wurde vom Auto erfasst und kam dadurch zu Sturz. Der 23-Jährige beging nach dem Unfall Fahrerflucht und ließ die Frau verletzt auf der Fahrbahn zurück.

Vorbeikommende Personen bemerkten das Unfallopfer und verständigten die Einsatzkräfte. Als die Polizei eintraf, war auch der 23-Jährige, nach angeblicher Rücksprache mit seinem Vater, wieder an den Unfallort zurückgekehrt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann an Ort und Stelle abgenommen. Bei der 22-Jährigen war ein Alkoholtest nicht möglich. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

