Alkoholisierte Autofahrer machten Straßen und einen Bahnsteig unsicher

Mit Sommerreifen auf einem nicht zugelassenen Auto ist am Sonntag um 3.40 Uhr Früh in Gurten (Bezirk Ried) ein Fahrer von der Straße abgekommen. Der Wagen durchschlug einen Zaun und blieb unter einer Böschung liegen. Weil der 24-jährige Besitzer des Autos flüchtete, "besuchte" ihn die Polizei zu Hause. Ein Alkotest ergab 1,86 Promille. Die Beamten vermuten, dass seine Mutter ihn abgeholt hatte. Der Führerschein konnte ihm allerdings nicht abgenommen werden, denn der junge Mann besitzt gar keine Lizenz zum Autofahren.

Betrunken zur Polizei gefahren

Auch in Linz ging der Polizei am Samstagabend eine Alkolenkerin auf skurrile Art ins Netz. Eine 52-jährige Linzerin wollte ihren Ex-Freund wegen eines Konflikts bei der Polizeidienststelle Ebelsberg-Pichling anzeigen. Aber noch während sie mit den Beamten redete, erschien ihr Verflossener ebenfalls beim Polizeiposten. Weil er bei der Zufahrt mehrere Verkehrsvorschriften missachtete, Gleichgewichtsprobleme hatte und stark nach Alkohol roch, machten die Sicherheitsbeamten gleich einen Alkotest mit ihm. Dieser ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Führerschein konnte aber auch ihm nicht sofort abgenommen werden. Der Grund: Er hatte ihn gar nicht dabei und musste ihn bei einem weiteren Besuch bringen.

Nach einem Trinkgelage in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) entwendete gestern kurz nach Mitternacht ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land die Autoschlüssel eines anderen Beteiligten und fuhr – ohne ihn zu fragen – mit dessen Pkw in Richtung Enns. Aber noch im Ortszentrum von Kronstorf kam der Betrunkene mit dem "ausgeborgten" Auto von der Straße ab und prallte damit gegen eine Hausmauer. Der Autofahrer wurde mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Ein gleich durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,26 Promille Alkohol im Blut.

In Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) musste bereits am Freitagabend die ÖBB-Pyhrnbahnstrecke für zwei Stunden gesperrt werden. Grund war ein Auto, das im Bahnhof Kremsmünster vom Bahnsteig auf die Schienen gerutscht war.Auch hier war Alkohol im Spiel. Der Lenker dürfte verwirrt gewesen sein, als er mit seinem Auto den Parkplatz verlassen wollte. Er fuhr nicht zur Ausfahrt, sondern auf einen Zwischenbahnsteig, der für das Auto am Ende zu schmal wurde. Der Mercedes rutschte in den Schienenbereich. Die Freiwillige Feuerwehr Kremsmünster musste ausrücken, um das Auto zu bergen. Dessen Lenker blieb beim Unfall unverletzt. (ebra)

