Alkoholisiert und ohne Führerschein: 26 Kilometer lange Fahrt auf Felgen

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach verursachte am gestrigen Sonntag im Bezirk Eferding einen Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei sein Pkw schwer beschädigt wurde. Trotz dieser massiven Beschädigung setzte er die Fahrt fort.

Eine Fahrzeuglenkerin zeigte bei der Polizei an, dass ein Pkw auf den Felgen fährt. Die Beamten konnten in diesem Streckenverlauf Schleifspuren von der durchdrehenden Stahlfelge auf dem Asphalt feststellen. Diese Spur verfolgten sie bis in den Bezirk Rohrbach. Dort stellten sie den Pkw-Lenker. Der 24-Jährige legte eine Strecke von etwa 26 Kilometer zurück. Es fehlten beide Reifen auf der rechten Seite. Hinten rechts befand sich nur mehr die Stahlfelge.

Bereits am Anhalteort zeigte der Pkw-Lenker Anzeichen einer Alkoholisierung. Zudem konnte erhoben werden, dass er derzeit keine gültige Lenkberichtigung besitzt, da ihm diese entzogen wurde. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille.

Desweiteren zeigte er Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung - der 24-Jährige verweigerte jedoch die klinische Untersuchung. Anzeigen folgen. Hinsichtlich eines möglichen Verkehrsunfalles mit Sachschaden und Fahrerflucht werden weitere Erhebungen geführt.

