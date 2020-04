Alkohol, Schlägerei, Unfälle: Anzeigenflut nach Party in Mühlviertler Wochenendhaus

Die feucht-fröhliche Feier vor vier Wochen beschäftigte die Rettung, das Krankenhaus Rohrbach, die Polizei - und jetzt auch die Staatsanwaltschaft Linz und die BH Rohrbach, wo mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt wurden.

Was ist passiert? Am Morgen des 31. März war Vorbeifahrenden ein Moped neben der Wimbergstraße in St. Johann aufgefallen. Zwei Tage später wurde die Polizei vom LKH Rohrbach über eine Rauferei mit einem Verletzten informiert. Die Ermittler fanden schließlich heraus, dass die beiden Anzeigen zusammenhängen: Insgesamt waren sieben Jugendliche beteiligt, die zwischen 15 und 18 Jahre alt sind und aus den Bezirken Urfahr-Umgebung und Linz kommen. Zwei von ihnen luden ins Wochenendhaus ihrer Familie, um dort über mehrere Tage ungestört zu feiern. Dabei hatten sie reichlich Alkohol getrunken und andere Suchtmittel konsumiert, wie sie später den Polizisten erzählten.

Mit Moped gegen Leitpflock gefahren

Es liegt nahe, dass auch bei einem Moped-Unfall am Abend des 30. März Alkohol im Spiel war: Ein 15-jähriger Bursche hatte das Moped eines Freundes ohne dessen Erlaubnis gestartet. Einen Führerschein besaß er auch nicht. Auf dem Weg nach St. Peter am Wimberg kam es dann zu einem Unfall: Der junge Linzer fuhr mit dem Zweirad gegen einen Leitpflock, stürzte und kam mit leichten Verletzungen davon. Nachdem er seine Freundin angerufen hatte, brachte ihn diese wieder zurück zum Wochenendhaus. Den Unfall meldeten sie nicht.

Freund krankenhausreif geschlagen

Tags darauf eskalierte die Party. Es war gegen Mittag, als ein 18-jähriger Linzer laut Polizei "ausflippte". Er soll auf seine Freunde losgegangen sein und sie bedroht haben. Drei Burschen versuchten, den 18-Jährigen zu beruhigen und brachten ihn zu Boden. Daraufhin brannten bei einem 15-jährigen Linzer die Sicherungen durch. Er schlug dem 18-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Die Rettung brachte den Schwerverletzten ins Rohrbacher Spital.

Nach dem Vorfall entschloss sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, betrunken mit dem Moped nach St. Veit im Mühlkreis zu fahren. Der Bursche dürfte schon mehrmals alkoholisiert unterwegs gewesen sein, weil ihm der Führerschein entzogen worden war. Bei dieser Alko-Fahrt machte er die Polizei wieder auf sich aufmerksam, weil er mit dem Moped in einer Wiese landete. Auch er verzichtete darauf, den Unfall zu melden. Stattdessen ließ er das kaputte Moped liegen, ging zurück zu seinen Freunden und trank dort zwei weitere Flaschen Bier.

Derjenige, dem das Moped gehörte, machte sich bis 4.50 Uhr auf die Suche nach seinem Zweirad - vergeblich. Erst am nächsten Tag wurde das Moped gefunden und von der Unfallstelle entfernt.

Brandstiftung in Linz

Nach der verhängnisvollen Feier im Mühlviertel, bei der es zahlreiche Anzeigen hagelte, machten zwei beteiligte Burschen kurze Zeit später erneut Bekanntschaft mit der Polizei: Diesmal trieben die Mühlviertler im Alter von 15 und 18 Jahren als Brandstifter ihr Unwesen. Wie berichtet, waren am Karsamstag zwei Altpapiertonnen in der Reindlstraße in Linz-Urfahr angezündet worden. Das Feuer griff auch auf die Fassade der Kunst-Universität über. Die Jugendlichen verursachten einen Sachschaden über mehrere tausend Euro. Sie wurden nach ihrer Flucht geschnappt und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.