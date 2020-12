Alkohol, Nebel, kein Führerschein: Mann überfuhr Kreisverkehr in Hinzenbach

Wie die Polizei feststellte, hatte der Mann 1,88 Promille intus und besitzt keinen Führerschein. Nach dem Unfall rief der 31-Jährige seine Freundin an und bat sie, ihn abzuholen. Er ging ihr zu Fuß entgegen.

Als die von einem Zeugen alarmierte Polizei an der Unfallstelle eintraf, kam auch gerade die Freundin des Lenkers dort an - er selbst war allerdings nicht mehr da. Die Frau rief ihn an, daraufhin kehrte er zurück und musste einen Alkotest machen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

