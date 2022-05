Alkohol im Wert von 450.000 Euro gestohlen: Festnahme in Wels

Schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl, Geldwäsche und falsches Vermögensverzeichnis: Die Liste der Vergehen, die einem 54-Jährigen angelastet werden, ist lang. Der Mann, der sich zuletzt in Wels aufhielt, soll in der Schweiz im Jahr 2016 gemeinsam mit einem Mittäter Zigaretten und Alkohol im Gesamtwert von fast einer halben Million Euro gestohlen haben.

Er soll außerdem Gelder, die er mit seinen illegalen Machenschaften lukriert hatte, unter Umgehung der Behörden weiterüberwiesen haben. Obwohl gegen ihn einen Pfändungsvollstreckung vorlag, überwies er Geld auf das Konto seiner Ehefrau in Polen und verschwieg den Behörden weitere Konten.

Am Dienstag klickten für den 54-Jährigen auf dem Welser Bahnhofsvorplatz die Handschellen. Zielfahnder des Landeskriminalamts hatten ihn ausfindig gemacht und nahmen ihn an Ort und Stelle fest. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels zwecks Einleitung eines Auslieferungsverfahrens in die Justizanstalt Wels eingeliefert.