Alkofahrt mit zwei Schwerverletzten - Zeugenaufruf

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Braunau war gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw auf der Oberinnviertler Landesstraße mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 58-Jähriger. In einer Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der Lenker und sein Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, wurden beide schwer verletzt. Die Rettung brachte den 50-Jährigen ins Rieder Krankenhaus. Im Krankenhaus wurde ein Alkomattest beim Lenker durchgeführt, er ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Der 58-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus in das UKH Salzburg geflogen werden.

Zeugen: Cabrio-Lenker hielt kurz an und fuhr weiter

Augenzeugen und Nachkommende gaben an, dass unmittelbar nach dem Unfall ein entgegenkommendes Mercedes Cabrio, dunkelblau, offenes Verdeck, an der Unfallstelle hielt. Ein Mann soll die Verunglückten gesehen, aber in Richtung Aspach davongefahren sein.

Ob es sich dabei um Unterlassung der Hilfeleistung oder um Fahrerflucht handelt, ist noch Teil der Erhebungen.

Zweckdienliche Hinweise zum Cabrio-Fahrer bitte an die Polizeiinspektion Waldzell unter der Nummer 059133 4247.

