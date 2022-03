Alko-Unfall: Keiner will gefahren sein

Ein 32-jähriger Tscheche und ein 20-jähriger Slowake waren am Samstag gegen 22 Uhr auf der Holzschlager Straße in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) von der Fahrbahn abgekommen. Sie stießen mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum.

Der 32-Jährige verließ blutverschmiert das Auto, ging einige hundert Meter zu einer betrieblichen Unterkunft und legte sich schlafen. Der 20-Jährige dürfte laut Polizei eine Bekannte kontaktiert haben, die ihn ins Krankenhaus nach Rohrbach brachte. Dort wurden seine Verletzungen behandelt, später verließ er auf Revers das Spital.

Gegenüber der Polizei gaben beide an, der jeweils andere habe den Pkw gelenkt. Alkotests ergaben zu diesem Zeitpunkt beim 32-Jährigen 1,2 Promille und beim 20-Jährigen 0,9 Promille. Nach wie vor ist unklar, wer den Pkw gelenkt hat. Daher werde eine Spurensicherung durchgeführt, so die Polizei.

Mopedlenker schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Mopedlenker Freitagabend in Pupping (Bezirk Linz-Land). Ein 29-jähriger Autolenker mit 0,58 Promille im Blut hatte zwei Fahrzeuge überholt und war dabei frontal mit dem Mopedlenker kollidiert.

In Brunnenthal (Bezirk Schärding) wurde ein 77-Jähriger Freitagabend schwer verletzt. Der Deutsche geriet mit seinem Wagen auf der Sauwaldstraße auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Pkw einer 61-Jährigen. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen, die 61-Jährige verletzt ins Klinikum Schärding gebracht.

Drei Verletzte forderte ein Unfall in St. Johann am Walde (Bez. Braunau) Freitagabend. Ein 19-Jähriger kam von der Fahrbahn ab, sein Pkw prallte gegen mehrere Bäume. Dabei wurden der Lenker und zwei 17-jährige Mitfahrerinnen verletzt, ein vierter Insasse blieb unverletzt.