Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Ried/Innkreis überholte am heutigen Sonntag um 8:30 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Taiskirchen eine Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit und äußerst riskant. Bei der Nachfahrt wurde am geeichten Geschwindigkeitsmessgerät eine Geschwindigkeit von 187 km/h gemessen. Weiters schnitt der 33-Jährige die Kurven und fuhr mehrmals auf der Gegenfahrbahn. Er konnte im Bereich Andrichtsfurt angehalten werden. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten beim 33-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Weitere bei der Nachfahrt festgestellte Übertretungen werden an die Bezirkshauptmannschaft Ried/I. zur Anzeige gebracht.

In Grieskirchen ging der Polizei ein Drogenlenker ins Netz: Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Bad Schallerbach Richtung Eferding. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnten bei ihm eindeutige Suchtgift-Symptome festgestellt werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv. Der 23-Jährige wurde einem Arzt vorgeführt, welcher die Fahruntauglichkeit attestierte. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Auch er wird angezeigt.

