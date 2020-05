Alko-Lenker ging bei Festnahme auf Polizisten los

Nach mehreren telefonischen Anzeigen über einen Fahrzeuglenker, der auf der Autobahn zwischen Linz und Wels in Schlangenlinien unterwegs sei und eine am Beifahrersitz mitfahrende Frau schlagen soll, wurde am gestrigen Sonntag nach dem betreffenden Fahrzeug im Großraum Linz gefahndet.

Gegen 15:15 Uhr konnte der rumänische Fahrzeughalter an seiner Wohnadresse in Sattledt angetroffen werden. Er war offenbar alkoholisiert und nicht kooperativ. Als die Beamten verlangten, mit seiner Frau zu sprechen, um den Sachverhalt aufzuklären, weigerte er sich, diese zu holen.

Daraufhin wollten die Polizisten das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses betreten, um die Frau in der Wohnung aufzusuchen. Dabei wurde der Beschuldigte gegenüber den Beamten handgreiflich und verletzte einen Polizisten am Daumen. Er wurde festgenommen. Danach wurde die Gattin befragt, wobei diese angab, dass sie mit ihrem Mann zwar Streit hatte, es jedoch zu keinen Handgreiflichkeiten gekommen sei. Den Alkotest verweigerte der Mann. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.