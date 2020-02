Alarmstufe Rot: Sturmtief fegte mit 125 km/h über das Land

Als Vorboten schickte "Sabine" gestern ein laues Lüftchen. So lau, dass sich in Rohrbach der Frühling ankündigte. 13 Grad wurden dort um sechs Uhr früh gemessen.

Drei Stunden später fegte ein Sturmtief mit mehr als 125 km/h über das Mühlviertel, entwurzelte Bäume, deckte Dächer ab und ließ den Feuerwehren im Land kaum eine Verschnaufpause. Zu mehr als 900 Einsätzen mussten die Einsatzkräfte bis in die Abendstunden ausrücken. 40.000 Haushalte im ganzen Land waren vorübergehend ohne Strom. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) rief noch am Vormittag die rote – und damit höchste – Alarmstufe aus.

Während "Sabine" im Zentralraum zunächst wenig Wind machte, entfaltete sie am Vormittag vor allem im Mühl- und Innviertel ihre volle Kraft.

Alles über Sturmtief "Sabine"

Sturmtief "Sabine" sorgt für Chaos 147,6 km/h Windgeschwindigkeit: Das war an diesem Montag der Spitzenwert in Österreich, gemessen am Tiroler Brunnkogel. Das Sturmtief Sabine hat seine Spuren hinterlassen, auch in Oberösterreich. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute waren hier im Einsatz, um Schäden zu beseitigen.

"Es war ein Wahnsinn"

In Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) zog der Sturm unter ohrenbetäubendem Lärm eine Schneise durch ein Waldstück, das an den Fischteich Lichtmühle angrenzt. "Es war ein Wahnsinn, da ist ein Baum nach dem anderen geflogen. Die Fichten wurden komplett entwurzelt", berichten Augenzeugen. Ein Video (zu sehen auf nachrichten.at) von der Spur der Verwüstung, die das Sturmtief hinterlassen hatte, verbreitete sich gestern rasend schnell im Internet.

Eine heikle Situation entstand durch das Sturmtief in der Ortschaft Glasau in der Gemeinde Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung): Ein Baum war auf einen im Freien stehenden Gastank gefallen und hatte das Sicherheitsventil abgerissen. Der Tank musste schnell abgedichtet werden, um ein Austreten des Gases zu verhindern.

In Piberschlag (Bezirk Rohrbach) steckte ein Rettungsauto kurzzeitig zwischen umgestürzten Bäumen fest und konnte weder vor noch zurück. Erst ein Umweg über einen Güterweg führte in die Freiheit. Weniger Glück hatten sechs Autolenker im Innviertel: Sie waren in einem Waldstück zwischen Otterbach und Höcking (Bezirk Schärding) hoffnungslos zwischen umgestürzten Bäumen eingeschlossen.

"Die Autos standen wirklich mitten im Holz. Wegen des starken Windes haben wir uns entschlossen, die Personen zu Fuß aus der Gefahrenzone zu bringen und nach Hause zu fahren", sagt Stefan Schneebauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Höcking. Ein älteres Paar konnte nur umständlich über ein Bachbett in Sicherheit gebracht werden. Nach den Aufräumarbeiten am Nachmittag konnten die Lenker ihre Autos wieder ohne Gefahr abholen.

Beatmungsgerät ohne Strom

Zu einer besonderen Hilfeleistung musste die Feuerwehr Rainbach (Bezirk Schärding) ausrücken. Das Beatmungsgerät einer schwer kranken Frau war durch einen Stromausfall nicht mehr voll funktionstüchtig.

"Das Gerät kommt eine gewisse Zeit auch ohne Strom aus. In solchen Fällen kommt die Rettung und bringt die Frau ins Krankenhaus. Aber das Rettungsauto kam wegen vieler umgestürzter Bäume nicht zu dem Haus durch", sagt Josef Gattermann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rainbach. Die Feuerwehr sprang ein und versorgte die Frau kurzzeitig mit Notstrom aus dem Aggregat. "Es ist zum Glück alles gut ausgegangen", sagt Gattermann.

Wie stark die Böen waren, die "Sabine" schickte, zeigte sich in Münzkirchen (Bezirk Schärding). Dort wurde ein Reisebus von einem Windstoß erfasst – der Lenker konnte durch ein Ausweichmanöver ein Umstürzen des Busses gerade noch verhindern, geriet mit seinem Wagen aber in ein angrenzendes Feld.

Sturm nahm in Linz Fahrt auf

Während "Sabine" das Salzkammergut nur streifte und sich im Inn- und Mühlviertel ab dem frühen Nachmittag langsam beruhigte, nahm der Sturm schließlich im Zentralraum Fahrt auf. Im Stadtteil Solar City in Pichling deckte der Sturm am späten Nachmittag ein Dach eines Mehrparteienhauses ab, das zum Teil auf einem geparkten Auto landete.

In der Linzer Kapuzinerstraße brachte "Sabine" am Nachmittag den Verkehr in Richtung Froschberg zum Erliegen. Ein Baum war aus einem Garten auf die Straße gestürzt und quer auf zwei Autos gelandet.

In den Abendstunden ließ der Sturm, der mit 149 km/h am Feuerkogel und 125 km/h in Rohrbach seine Spitzen erreichte, langsam nach. Verletzte gab es in Oberösterreich glücklicherweise nicht. Aber auch Entwarnung kann noch nicht gegeben werden: Heute gilt Alarmstufe Orange.

