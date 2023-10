Alarmfahndung: Frau in Regau niedergestochen

Polizisten in schwerer Montur stehen Mittwochvormittag auf Oberösterreichs Straßen. Vorrangig auf jenen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden. Denn in Regau kam es gestern Abend zu einer Messerattacke. Ein Mann soll nach einem Streit in einem Mehrparteienhaus eine Frau niedergestochen haben. Ob es sich um seine Lebensgefährtin oder um eine ehemalige Partnerin handelt, ist noch nicht klar. Die Frau wurde schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht, eine Suche, die von Hubschraubern unterstützt wurde, brachte vorerst keinen Erfolg.

Der Artikel wird erweitert, wenn nähere Informationen vorliegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.