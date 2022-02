Akute Personalnot: Wels sucht seit Monaten Mitarbeiter für Baudirektion

Ein Job am Welser Magistrat war lange Zeit heiß begehrt. Inzwischen ist in der Stadt kaum etwas schwerer zu besetzen als eine frei werdende Stelle in der Stadtverwaltung. "Wir haben riesige Probleme, Personal zu finden", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Selbst für leitende Positionen finden sich nur wenige oder gar keine Bewerber.