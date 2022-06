Aktuelle Seetemperaturen in Oberösterreich

Die Seetemperaturen in Oberösterreich

Attersee: 20 Grad

Badesee Klaffer: 20 Grad

Badesee Mitterkirchen: 23 Grad

Badesee Pramet: 19 Grad

Badesee Rechberg: 22 Grad

Badesee St. Konrad: 22 Grad

Badesee Tragwein: 23 Grad

Feldkirchner Badeseen: 23 Grad

Gosausee: 11 Grad

Grabensee: 24 Grad

Hallstätter See: 18 Grad

Heratinger See: 25 Grad

Höllerersee: 24 Grad

Holzöstersee: 25 Grad

Irrsee: 20 Grad

Vorderer Langbathsee: 18 Grad

Mondsee: 20 Grad

Oedtersee: 18 Grad

Offensee: 19 Grad

Pichlinger See: 23 Grad

Pleschinger See: 24 Grad

Traunsee: 18 Grad

Weikerlsee: 25 Grad

Wolfgangsee: 23 Grad