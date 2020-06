Aktuelle Corona-Fälle: Oberösterreich nähert sich der 100er-Marke

Weniger als 100 Erkrankte in Oberösterreich: Anfang Mai war das nach Höchstzahlen von mehr als 1300 Infizierten im April eine hervorragende Nachricht. Jetzt nähern wir uns erneut der 100er-Marke – allerdings von der anderen Seite. Während Anfang Juni nur noch 17 aktuell an Covid-Erkrankte in Oberösterreich gezählt wurden, waren es gestern Früh bereits wieder 88. Seit Donnerstag (43 Fälle) hat sich die Zahl der Erkrankten damit verdoppelt.

Viele Fälle in Linz und Linz-Land

Mehr als die Hälfte der aktuellen Fälle in Oberösterreich konzentriert sich derzeit auf die Bezirke Linz (32) und Linz-Land (20). Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) appellierte gestern an die Bevölkerung, stärkere Eigenverantwortung zu übernehmen. "Wir haben Corona zwar im Griff. Wir dürfen das Virus aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Schutzmaßnahmen sind nach wie vor wichtig."

Neun Infizierte in Linz gehören zum Cluster um eine Freikirche in der Wankmüllerhofstraße. Die übrigen Betroffenen sind Einzelfälle, die sich laut Magistrat "durch die umgehenden Maßnahmen der Gesundheitsbehörde nicht zu Clustern ausbilden konnten".

Video: Es ist einer der aktuell größten Ausbrüche des Corona-Virus in Oberösterreich. In einer Freikirche in Linz dürften Corona-Abstandsregeln bei Gottesdiensten und Veranstaltungen offenbar nicht eingehalten worden sein.

Neuer Fall in Leondinger Schule

Auch in den Schulen steigen die Corona-Fälle. Ein neuer Fall wurde gestern aus der Volksschule Haag in Leonding bekannt. Dort wurde ein Schüler positiv getestet. Das Kontaktpersonen-Management laufe, gab der Krisenstab des Landes Oberösterreich bekannt.

Corona-Fälle gibt es – wie berichtet – auch am Ramsauergymnasium, an der Weber-Volksschule, der Neuen Mittelschule Ebelsberg und der Pöstlingberg-Volksschule (alle in Linz) sowie an der Neuen Mittelschule Sattledt. In Sattledt wurde neben dem bereits bekannten Fall einer Schülerin ein weiterer Schüler positiv getestet. Auch in zwei Altenheimen sind wieder Corona-Erkrankungen aufgetreten – ein Fall betrifft einen Mitarbeiter, der andere eine Bewohnerin.

Angesichts der steigenden Zahlen hatten Landeshauptmann Thomas Stelzer und die für Gesundheit zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) schon am Samstag an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert und an die geltenden Sicherheitsbestimmungen erinnert. "Das Einhalten der Regelungen zum Schutz der Gesundheit ist der beste Schutzschirm, um einem unkontrollierten Ausbreiten entgegenzuwirken und einem möglichen Wiederhochfahren von Beschränkungen vorzubeugen", sagten Stelzer und Haberlander.

