Dass der Verfassungsgerichtshof derzeit das Verbot der aktiven Sterbehilfe überprüft, hat das "Forum der christlichen Kirchen in Oberösterreich" gestern am Welt-Suizid-Präventionstag zum Anlass genommen, um vor negativen Folgen zu warnen. Dass in Situationen großen Leides Menschen nicht mehr weiterleben wollen, sei zwar "nachvollziehbar" und müsse "ernst genommen werden", sagte Gerold Lehner, der Superintendent der Evangelischen Kirche A.B. in Oberösterreich. Dass