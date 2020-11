Rückläufige Corona-Zahlen, 16 Todesfälle in Oberösterreich

In Oberösterreich sind aktuell 12.136 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem hat der Krisenstab des Landes 16 neue Todesfälle gemeldet, ebenso wie 928 Neuinfektionen. Auch wenn es im Bundesland gesamt 1.198 Erkrankte weniger als am Vortag gab, führte das Land österreichweit ein weiteres Mal bei den neu hinzugekommenen Infektionen.

Zwischen 67 und 90 Jahren alt waren die verstorbenen Personen, die neu gemeldet wurden. Gesunken ist die Zahl auch in den Schulen, wo derzeit 460 Schüler und 279 Lehrer am Virus laborieren. In den 119 betroffenen Alters- und Pflegeheimen war die Zahl der infizierten Mitarbeiter mit 569 gering niedriger, jene der Bewohner mit 648 Fällen etwas höher.

Mit 889 Patienten auf Normalstation blieb die Zahl im Vergleich zum Vortag gleich. 132 Menschen (einer mehr als am Vortag) wurden am Sonntag auf einer Intensivstation betreut.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Österreichweit gibt es 247.188 bestätigte Fälle, ein Plus von 5226 zum Samstag. Bei den aktiven Fällen ist in den vergangenen 24 Stunden aber ein Rückgang zu bemerken gewesen: Es gibt 75.540 Fälle, ein Minus von 1343. Die Zahl der Toten stieg um 60 an.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Anschober zur Entwicklung

"Ganz offensichtlich ist mit dem Teil-Lockdown, der vor zweieinhalb Wochen begonnen hat, zwar eine Stabilisierung (auf dramatisch hohem Niveau), aber keine wesentliche Absenkung der Neuinfektionen entstanden. Der harte Lockdown kann natürlich am 6.Tag noch nicht wirken. Gegen Ende der kommenden Woche muss es jedoch klare Verringerungen der Neuinfektionen geben. Die kommende Woche ist daher eine sehr wichtige Phase.