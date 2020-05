"Aktion scharf" in Linz: 121 Anzeigen wegen Schnellfahrens

74 Organmandate, 72 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeuggesetz bzw. der Straßenverkehrsordnung und 121 Anzeigen wegen Schnellfahrens – so die Bilanz der "Aktion scharf" im Bereich von Linzer Tankstellen in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Oben drauf gab es noch sieben Anzeigen nach dem Covid-Gesetz. Erst vor einer Woche hatte die Polizei – wie berichtet – ein Treffen von rund 90 Personen mit etwa 35 Autos aufgelöst.

Hotspot Salzburgerstraße

Die Palette der Beanstandungen reichte von Beschleunigungsduellen über diverse andere Übertretungen der Verkehrsregeln bis hin zum Tunen von Fahrzeugen, berichtete die Polizei am Sonntag. Auch einige durch Alkohol oder Drogen beeinträchtige Lenker wurden ausgemacht, mehrere Kennzeichen wurden abgenommen, der eine oder andere Führerschein fehlte. Hintergrund ist, dass sich im Bereich einiger Linzer Tankstellen immer wieder Straßenrowdys treffen und von dort aus auch illegale Autorennen fahren sollen. Hotspot ist derzeit die Salzburgerstraße.

Aus dem Archiv: Illegale Straßenrennen und Versammlungen an Tankstellen sind in der Landeshauptstadt seit Jahren ein Thema. Lesen Sie dazu die Reportage "Im Wohnzimmer der Raser" – Ein Lokalaugenschein bei leichtsinnigen Benzinbrüdern aus dem Jahr 2016.

Mit 224 km/h vor der Polizei geflüchtet

Ein illegales Straßenrennen hat in der Nacht auf Sonntag auch die Polizei in Wien beschäftigt. Zwei Lenker haben sich auf der Donauuferautobahn (A22) ein Duell geliefert und sind dann mit mehr als 200 km/h vor der Polizei geflüchtet. Beamten konnte die beiden "Roadrunner" schließlich stoppen. Ein Lenker besaß keinen, der zweite lediglich einen Probeführerschein. Diesem droht ein Führerscheinentzugsverfahren. Beide wurden angezeigt.

Gegen 1.30 Uhr wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung auf der A22 auf Höhe Grünbrücke auf die beiden Fahrzeuge, einen Golf und einen Audi, aufmerksam, die viel zu schnell unterwegs waren. Die Beamten aktivierten das Blaulicht, woraufhin die beiden Lenker davonfuhren, verfolgt von der Polizei.

Keinen Führerschein und alkoholisiert

Im Wiener Stadtgebiet erreichten die Raser bis zu 207 km/h, in Niederösterreich waren es gar 224 km/h. Der Abstand zur Polizei vergrößerte sich, in einer Kurve mussten die Raser aber wieder bremsen. Kurz vor der Ausfahrt Korneuburg konnten die Beamten die beiden Lenker stoppen. Ein Lenker war leicht alkoholisiert, ein Test ergab 0,32 Promille - erlaubt sind 0,5 Promille. Er wies sich mit einem als verloren gemeldeten Führerschein aus, der aber nicht ihm gehörte. Vielmehr besaß der Mann überhaupt keine Lenkberechtigung. Der zweite Mann verfügte über einen Probeführerschein.

Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen gab es zum wiederholten Mal auch im Baustellenbereich St. Marx auf der Wiener Südosttangente (A23). Erlaubt sind dort 60 km/h. Vier Fahrzeuglenker wurden in der Nacht auf Sonntag binnen einer Stunde zwischen 1.00 und 2.00 Uhr mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit geblitzt. Sie waren mit 126, 128, 152 und 155 km/h unterwegs. Alle vier werden angezeigt, ihnen droht ein Führerscheinentzugsverfahren.

Alternativen zu GTI-Treffen gesucht

Zudem haben Hunderte Autofans in der Nacht auf Samstag in Wien-Döbling die Polizei auf den Plan gerufen. Die Exekutive löste ein Treffen am Kahlenberg auf, bestätigte sie entsprechende Medienberichte vom Sonntag. Vier Teilnehmer erhielten ein Organmandat wegen Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz, zahlreiche weitere Personen wurden abgemahnt.

Auch in Kärnten musste die Polizei, wie berichtet, bereits wegen GTI-Fans ausrücken. Das GTI-Treffen in Reifnitz hätte von 20. bis 23. Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie bereits im März abgesagt. Die Teilnehmer suchten nun offenbar nach Alternativen.

Seit Jahren kommen am Wörthersee im Mai tausende Autofans zum GTI-Treffen zusammen. Bild: (APA)

In Wien erfolgte ab 21.30 Uhr der Zustrom am Kahlenberg, einige 100 Autos sammelten sich, die meisten wurden gegen 23.00 Uhr gemeldet. Es kam zu zahlreichen Behinderungen. Eine Zufahrt war nicht mehr möglich, der Stau reichte vom Parkplatz bis zur Krapfenwaldgasse. "Die Höhenstraße war teilweise nur noch einspurig befahrbar", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Dutzende Beamte der Landesverkehrsabteilung, Bereitschaftseinheit und vom Stadtpolizeikommando Döbling rückten aus und lösten die Versammlung auf. Laut Polizei handelte es sich großteils um normale Fahrzeuge, wenige waren auffällig getuned. Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gab es in der Bundeshauptstadt keine weiteren Ansammlungen von Autofans.

