"Aktion scharf" gegen "einige wenige Unbelehrbare"

Maskenpflicht im Freien und die Verpflichtung der Handels- und Dienstleistungsbetriebe, den 2G-Nachweis ihrer Kunden einzufordern: Seit heute gelten verschärfte Corona-Vorschriften. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, ihre Kontrollen zu intensivieren.

Die "Aktion scharf" richte sich gegen "einige wenige Unbelehrbare", sagte gestern Innenminister Gerhard Karner (VP). "Sie ist zugleich eine ‚Aktion Fairness‘ gegenüber dem überwiegenden Teil der Bevölkerung, der sich an die Schutzmaßnahmen hält." Ziel sei, die Ausbreitung von Omikron so gering wie möglich zu halten und die Widerstandskraft der kritischen Infrastruktur zu stärken, so Karner.

Seit Mitte November, nach dem Inkrafttreten des Lockdowns für Ungeimpfte, habe es bundesweit 1,6 Millionen Überprüfungen gegeben, dabei seien 12.000 Übertretungen geahndet worden, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Die Polizei werde ab heute vor den Geschäftseingängen zwar keine 2G-Kontrollen durchführen, denn dies sei die Pflicht der Betreiber. Aber Beamte, auch in Zivil, werden in den Geschäften "kontrollieren, ob die Kontrollen durchgeführt werden", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl im OÖN-Gespräch. Auch die Sperrstunde in der Gastronomie (22 Uhr) soll wieder verstärkt überprüft werden. Zu den Kontrollschwerpunkten der Polizei zählen auch Tourismus-Hotspots.

Für die Kontrollen seien die Bereitschaftseinheit (BE) und pro Bezirk zwei Tagesstreifen sowie eine Nachtstreife zuständig. Außerdem wurde jede Polizeiinspektion angewiesen, in ihrem Zuständigkeitsbereich regelmäßig Amtshandlungen durchzuführen, sagte Ruf.

"Betriebe sind unsere Partner"

Die rund 80.000 österreichweit betroffenen Betriebe seien "Partner", betonte der Minister. Die Polizei hat "Handlungsempfehlungen" für die Angestellten in Form von Video-Tutorials erarbeitet.

Darin wird etwa erklärt, wie man gefälschte Nachweise erkennen kann und wie am besten mit renitenten Kunden umgegangen werden soll. Heute soll dazu ein Runder Tisch mit Wirtschaftsvertretern stattfinden.

Linz: Mit Stempel ins Passage

"Wir können unser Haus nicht absperren, weil es bei uns auch einen Supermarkt und eine Impfstraße gibt, die für alle zugänglich sind", sagt Julia Kretz, die Centerleiterin des Passage in Linz, den OÖN. Vor dem Eingang werden aber Securitykräfte postiert, die den 2G-Nachweis auf freiwilliger Basis überprüfen. Wer teilnimmt, erhält einen Stempel auf den Handrücken, der im jeweiligen Geschäft als Nachweis gilt. "Wir sehen das als Kundenservice", sagt Kretz. Ohne Stempel müssen die Besucher ihren Nachweis vor jedem Ladeneingang vorweisen. Sie sei mit der Situation "nicht glücklich", sagt die Linzer Centerchefin. "Aber wir müssen alles tun, damit es keinen Lockdown mehr gibt."