Aktion scharf am Wochenende: 195 Raser und viele Drogenlenker

Drogenlenker, Raser und Autolenker ohne Führerschein – bei einer Schwerpunktkontrolle am vergangenen Wochenende wurde bei 5880 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, 195 Lenker wurden wegen Überschreitungen der Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Der Spitzenwert lag bei 144 km/h in einem 70er-Bereich.

Außerdem wurden vier Lenker angehalten, die unter Suchtgifteinfluss ihren Pkw gelenkt hatten. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 41 Autos genau kontrolliert, 17 wurden einer sofortigen technischen Prüfung unterzogen. Bei neun Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt und die Kennzeichen abgenommen. Insgesamt gab es 57 Anzeigen wegen technischer Mängel. Strafbescheide in der Höhe von 12.410 Euro wurden ausgestellt.

1,92 Promille: In der Nacht auf gestern kam ein stark alkoholisierter Autolenker gegen 3.45 Uhr in Aspach (Bezirk Braunau) von der Straße ab.Der 34-Jährige prallte gegen einen Telefonmast und ein Brückengeländer und landete schließlich in einem Bachbett. Polizisten konnten den Mann aus dem im Wasser liegenden Pkw befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkomattest ergab: 1,92 Promille.

Drogenlenker mit Baby: In St. Florian bei Linz hat die Polizei Samstagfrüh einen Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Baby im Auto unterwegs war. Der 25-jährige Türke dürfte Kokain konsumiert haben, ein Drogenschnelltest war positiv. Der elf Monate alte Sohn in der Babyschale wurde von der Polizei zur Mutter gebracht, die gerade in der Arbeit war. Eine Amtsärztin bestätigte wenig später die Fahruntauglichkeit des jungen Mannes. Auch in Traun ist ein erst 22 Jahre alter Lenker am vergangenen Wochenende aus dem Verkehr gezogen worden. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, da ihm dieser bereits im Sommer 2021 abgenommen worden war. Auch damals war er unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs.

Kurioses Argument: Ein 18-jähriger Mann war in Hörsching auf der B1 in einer 70er-Zone mit 144 km/h unterwegs. Als er angehalten wurde, bemerkten die Beamten Symptome eines Drogenrausches. Der Verdacht wurde sodann durch einen Schnelltest und später von einer Polizeiärztin bestätigt. Seinen Probeführerschein musste der junge Mann abgeben. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Lenker an, dass er durch das Schnellfahren den Dieselpartikelfilter seines Autos habe ausbrennen wollen.

Mit Pkw über Fuß gefahren: Ein 59-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf überrollte am Schmidlerberg in Eberstalzell den Fuß eines Passanten, der alkoholisiert war. Der Lenker stieg zunächst aus, verweigerte allerdings den Datenaustausch und entfernte sich von der Unfallstelle. Später verständigte er selbst die Polizei.

Ohne rosa Schein: In Steyr zeigte ein 32-jähriger Mann den Polizisten bei einer Kontrolle einen Führerschein, der als verloren gemeldet war. Einen anderen hatte er nicht, denn ihm waren alle Lenkerberechtigungen bereits entzogen worden.