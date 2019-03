Akten-Affäre: Rechnungshof bleibt bei seiner Kritik

LINZ/WIEN. „Weder Bürgermeister noch Spitzenbeamte reagierten auf Warnungen vor zahlreichen Verjährungen“, schreiben die Prüfer in ihrem Endbericht. Der Magistrat Linz sei nicht in der Lage gewesen den Gesetzen zu folgen und habe es verabsäumt, das Amt „dementsprechend zu organisieren“.

Der Bundesrechnungshof hat heute, Freitag, seinen Endbericht zur Linzer Akten-Affäre veröffentlicht. Die wesentlichen Kritikpunkte aus dem Vorbericht bleiben auch in der Endversion aufrecht. Über Jahre hinweg waren Anzeigen in der Magistratsabteilung Verwaltungsstrafen solange unbearbeitet geblieben, bis sie verjährt waren.

Durch diese Untätigkeit der Behörden habe es die Stadt Linz verabsäumt „382.374 Euro an Strafen in den Jahren 2010 bis 2017 einzunehmen“, heißt es in dem 138 Seiten starken Konvolut. Den Gutteil dieser Strafgelder hätte der Linzer Magistrat an andere Empfänger abführen müssen: Dem Arbeitsmarktservice (AMS) entgingen 149.310 Euro, der Wirtschaftskammer 31.495 Euro, der Asfinag 21.378 Euro, dem Verkehrssicherheitsfonds 5306 Euro und dem land Oberösterreich 1561 Euro. 173.324 Euro wären laut Rechnungshof bei der Stadt Linz geblieben.

Auch die hohen Rechtskosten, die der Stadt durch die Akten-Affären entstanden sind, führt der Rechnungshof an. Demnach musste die Stadt Linz bis Ende August 2018 377.000 für Anwaltskosten aufbringen. Inzwischen ist diese Zahl nochmals deutlich gestiegen. Der Rechnungshof kritisiert, dass die „Vergabe der Rechtsberatungsleistung wenig transparent“ gewesen sei.

1985 Anzeigen verjährten, weil die Behörde gänzlich untätig geblieben war. Bei rund 1000 weiteren Verjährungen seien zwar erste Schritte gesetzt, diese aber nicht weiterverfolgt worden.

Der Rechnungshof kommt zum Schluss, dass die Fürhungsebene im Magistrat selbst als sie von den systematischen Verfahrenseinstellungen wusste, untätig geblieben sei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Für Linzer VP-Klubobmann Martin Hajart ist klar: „Der Rechnungshofbericht spricht eine eindeutige Sprache des politischen Versagens. Wir werden uns als VP nun mit den Details des Berichtes auseinandersetzen und alles weitere in den nächsten Tagen bekannt geben.“Neos und Grüne sehen Bürgermeister Luger in der Verantwortung: "Bürgermeister Luger hat direkt zu verantworten, dass die jahrelang latenten Probleme und die wiederkehrenden Warnsignale aus der Abteilung Verwaltungsstrafen nicht gewürdigt wurden. Es ist ein klassisches Beispiel für Missmanagement“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.