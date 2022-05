Akrobatik-Talente aus Oberösterreich im Halbfinale von "Britain's Got Talent"

Die Nerven im Saal lagen blank. Mehrere Meter schwebte die zehnjährige Annika aus Steyr über dem Boden, an der Spitze eines Turms aus Tänzern. Als sie rückwärts nach unten steuerte, blieb den Zuschauern für einen Moment die Luft weg, ehe sie wieder durchatmen konnten: Das Mädchen landete in den Armen seiner Tänzerkollegen.

Mit Standing Ovations quittierte das Publikum die eindrucksvolle Choreographie - und auch die Jury zeigte sich begeistert. "Ihr seid so tapfer und eure Eltern noch viel mehr", sagte Amanda Holden mit einem Lächeln. Musikproduzent Simon Cowell setzte die Lobeshymne fort: "Du bist ein Genie und solltest sehr stolz auf dich sein", sagte er in Richtung des "Chefakrobaten" Ossi, der sich sichtbar gerührt bedankte.

"The Freaks are totally OUT OF THIS WORLD" - so betitelte die Show "Britain's Got Talent" den Auftritt. Sehen (und staunen) Sie selbst:

Von St. Valentin in die Welt

"The Freaks", wie sich das Team aus St. Valentin nennt, haben es geschafft: Sie stehen im Halbfinale von "Britain's Got Talent", einer der größten Castingshows der Welt. International haben sich die Akrobatik-Talente bereits einen Namen gemacht. Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum ging es 2019 nach Hongkong, wo sie vor 155.000 Zuschauern bei der Silvesterparade auftraten. Weitere Stationen waren etwa Bahrain, Amsterdam, Helsinki oder die OÖN Gala Nacht des Sports im Brucknerhaus.

Rund 30 Akrobaten - Kinder, Teenager und junge Erwachsene - gehören der Gruppe an. Viele von ihnen kommen aus Oberösterreich, wie etwa die 17-jährige Paula aus Kirchberg-Thening. Sie ist Schülerin der oberösterreichischen Tanzakademie und verlässt ihre Heimat bereits in drei Wochen wieder, wenn die "Freaks" in England um den Einzug ins Finale kämpfen. Von 23. bis 30. Mai heißte es also: Daumen drücken.