Ein Rauchmelder hat einer Familie in St. Florian (Bezirk Linz Land) möglicherweise das Leben gerettet. Nachdem in ihrem Haus am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen war, schlug das Gerät Alarm, und die Familie konnte sich ins Freie retten. Viel mehr Zeit wäre dem 38-jährigen Vater und seiner Familie nicht mehr geblieben. Zu diesem Zeitpunkt standen einige Räume des Reihenhauses bereits in Vollbrand, es war stark verraucht.