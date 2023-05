AK-Vergleich: Enorme Preisunterschiede bei Moped-Pickerl

Mopedbesitzer im Bezirk Schärding und Motorradfahrer im Bezirk Eferding sind die Glückspilze unter den Zweirad-Besitzern. In ihren Bezirken hat der Konsumentenschutz der AK OÖ die günstigsten Durchschnittspreise für die Pickerlüberprüfung (§57a-Begutachtung) gefunden. Die AK erhob bei 93 oberösterreichischen Betrieben die Preise für ein Moped- bzw. Motorradpickerl inklusive Plakette und die Kosten für eine Mechanikerstunde.

Im Bezirk Schärding kostet die Plakette für Mopeds durchschnittlich 30,36 Euro und auch die günstigste Variante überhaupt mit 21,90 Euro ist im Innviertel zu finden. In Eferding zahlen Biker im Schnitt 33,47 Euro für ihr Pickerl, der Bestpreis liegt bei 26,40 Euro. Quergerechnet am teuersten ist der Bezirk Linz für das Moped mit durchschnittlich 53,88 Euro und für das Motorrad mit durchschnittlich 54,88 Euro. Die teuersten Pickerl landesweit vergibt ein Betrieb im Bezirk Gmunden für je 75 Euro.

Download zum Artikel AK-Test: Moped- und Motorradpickerl PDF-Datei vom 31.05.2023 (1.225,11 KB) PDF öffnen

Im oberösterreichweiten Schnitt müssen Mopedfahrer mit 38,90 Euro, Motorradfahrer mit 43,57 Euro für die Begutachtung rechnen. Der Durchschnittspreis für eine Mechanikerstunde am Moped liegt bei 97,89 Euro und am Motorrad bei 101,53 Euro, wobei in einer Werkstatt im Bezirk Schärding am günstigsten (60 Euro) und in Wels (162 Euro) bzw. Wels-Land (165 Euro) am teuersten gearbeitet wird.

Ziemlich günstig können die Mitglieder eines der Verkehrsklubs ihre Zweiräder überprüfen lassen: Für ARBÖ-Mitglieder kostet das Pickerl 28,60 Euro für das Moped und 41,90 Euro für das Motorrad. Beim ÖAMTC sind für das Moped 25,30 Euro und für das Motorrad 36,30 Euro zu bezahlen.

Für die Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit beim Moped sollten 30 Minuten eingeplant werden. Wie beim Auto sind dabei Ausrüstung, Beleuchtung, Warn- und Sicherheitsvorrichtungen, Fahrgestell, Reifen und Räder, sowie Motor und Bremsen zu begutachten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper