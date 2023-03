AK testete zehn Kebabs in Linz: Darmbakterien in fast allen Proben

Nach den vernichtenden Ergebnissen der AK-Tests vor drei Jahren wollten es die Konsumentenschützer erneut wissen. Sie kauften zehn Kebabs in zufällig ausgewählten Linzer Lokalen ein und brachten sie in das Labor der Belan Ziviltechniker. Dort wurden die Proben unmittelbar mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Die Experten im Labor bewerteten die Mahlzeiten nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz sowie der Verbrauchererwartung, informierte die Arbeiterkammer Oberösterreich am Mittwoch.

Auch dieses Mal brachte der Test ein unappetitliches Ergebnis. Bei den meisten der unter­suchten Proben wurden teils beträchtliche Mengen an Enterobakterien nachgewiesen. Diese sind bei Lebensmitteln Indikatoren für die Hygiene. "In Anbetracht der Mengen, die sich in so manchem Kebab tummelten, ist bei mehr als der Hälfte der Proben entweder von einer ungenügenden Hygienepraxis bei der Zubereitung oder von einer Kontamination der verwendeten Rohstoffe auszugehen", so die Konsumentenschützer.

Auch geschmacklich ließen die Kebabs zu wünschen übrig. Bei einem der zehn ist der "alte Geruch und Geschmack der Sauce sowie eine weiche Konsistenz der Tomate" als negativ aufgefallen. Bei vier Proben wurde der Geruch und der Geschmack des Fleisches bemängelt, zudem wurde die "alte Soße" und die Konsistenz vom Gemüse kritisiert. Bei drei davon waren auch noch die Richtwerte bei Hefen oder Schimmel überschritten.

Die Ergebnisse im Detail:

Download zum Artikel Zehn Kebabs im AK-Test 2023 PDF-Datei vom 01.03.2023 (57,16 KB) PDF öffnen

Aus dem Archiv:

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Lebensmittelaufsicht will Kebab-Buden genauer unter die Lupe nehmen LINZ. Nachdem ein Kebab-Test der Arbeiterkammer in Linz teils katastrophale Ergebnisse in Sachen Lebensmittelsicherheit lieferte, plant die oö. Lebensmittelaufsicht will Kebab-Buden genauer unter die Lupe nehmen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper