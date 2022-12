AK-Test: Wie gefährlich sind Silikon-Backformen?

So nützlich Silikon-Backformen auch sind: Bei hohen Temperaturen können Schadstoffe wie Siloxane, Weichmacher und Antioxidantien abgegeben werden. Die Konsumentenschützer der Testzeitschrift "Konsument" und der Arbeiterkammer Oberösterreich haben 22 Silikon-Backformen getestet und erhoben, ob und in welchem Ausmaß Schadstoffe in Lebensmittel übergehen und in den Körper aufgenommen werden. Nur sechs Produkte können empfohlen werden, genauso viele fielen durch.

Testsieger homEdge und Ikea

Als Testsieger gingen die Formen von Ikea, Silikomart, Tefal, Mastrad und homEdge hervor. Bei hohen Temperaturen traten nur sehr wenige Silikonverbindungen aus diesen Backformen aus. Aus zehn Backformen traten ein oder mehrere problematische Stoffe aus. Diese überschritten allerdings keine Grenzwerte.

Schlechtere Werte verzeichneten die Konsumentenschützer bei Produkten von Tupperware, AliExpress, Amazon Basics, iconEgg oder auch Wish.com.

Alle untersuchten Produkte setzen bei der Benutzung Silikonverbindungen frei, die in Lebensmittel übergehen und somit beim Verzehr in den Körper auf­genommen werden können. Neben diesen chemischen Verbindungen lösten sich aus einigen Proben auch geringe Mengen an Weichmachern, UV-Filtern, diverse Lipide und organische Säuren und deren Fettsäurereste.

Zwar geht von keinem der getesteten Produkte eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit aus, die tägliche Anwendung empfehlen die Profis jedoch nicht.

Alle Testergebnisse lesen Sie hier:

Download zum Artikel AK-Test: Silikon-Backformen PDF-Datei vom 13.12.2022 (1.979,50 KB) PDF öffnen

Tipps zur Verwendung

Stellen Sie die Form immer in einen vorgeheizten Ofen.

Platzieren Sie die Backform so, dass sie mindestens 5 Zentimeter von den Wänden bzw. der Oberseite des Ofens entfernt ist.

Erhitzen Sie die Form nie auf einer direkten Flamme bzw. Hitzequelle.

Benutzen Sie beim Backen mit Silikonbackformen nie die Grillfunktion im Backrohr.

Verwenden Sie beim Herausnehmen der Backware bzw. beim Reinigen der Form keine scharfen Gegenstände.

Benutzen Sie beim Spülen keine aggressiven Reinigungsmittel.

Halten Sie sich bei Speisen mit hohem Fettanteil mit der Backtemperatur zurück und bleiben Sie etwas unter der angegebenen Höchsttemperatur.

