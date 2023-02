AK-Test: Wie empfehlenswert sind feste Shampoos?

Fünf weitere enthielten einen kennzeichnungspflichtigen Duftstoff, vier einen bedenklichen Stoff, der leberschädigend sein kann, und eines flüssiges Mikroplastik, wie die AK in einer Pressemitteilung am Mittwoch berichtete. Gemeinsam mit der Umweltorganisation DIE UMWELTBERATUNG bewertete der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich die Inhaltsstoffe der Haarshampoos. Die Artikel kosteten von 4,75 bis 16,96 Euro. Zu den Testsiegern zählten ebenso preiswerte Drogerieeigenmarken um 4,95 bzw. 4,99 Euro wie auch das teuerste Produkt um 16,96 Euro.

In den Shampoos waren keine Silikone, keine Parabene und keine PEG/PEG-Derivate zu finden. Offenbar versuchen die Hersteller bei den Trendprodukten auch anspruchsvollen Konsumentinnen und Konsumenten gerecht zu werden, schlussfolgerte die Interessenvertretung.

Die als sehr hautverträglich geltenden Kokostenside waren in zehn der 15 Produkte enthalten. Nur ein Shampoo kam ohne Parfüm aus. Fünf wurden abgewertet, weil sie einen der 26 kennzeichnungspflichtigen Duftstoffe verwendeten. Einige dieser Stoffe können nachweislich Stressreaktionen oder Allergien auslösen.

Download zum Artikel AK-Test: Feste Shampoos PDF-Datei vom 01.02.2023 (835,96 KB) PDF öffnen

In vier der Schlusslichter im Test wurde der kennzeichnungspflichtige Duftstoff Coumarin gefunden, den auch das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland als bedenklich einstuft, weil er leberschädigend sein kann und in Tierversuchen in höherer Dosis Krebs auslöste. In einem weiteren der am schlechtesten bewerteten Produkte wurde flüssiges Mikroplastik und der Komplexbildner EDTA, der die Umwelt belastet und als reizender und gesundheitsschädlicher Stoff eingestuft ist, gefunden.

Die AK rät, die festen Shampoos immer trocken zu lagern, in einer gelochten Schale oder in einem aufgehängten Netz. Für mehr Schaum kann man die Waschstücke direkt über das feuchte Haar reichen und danach mit den Händen shampoonieren.

