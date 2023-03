Reifen wechseln und einlagern: So massiv sind die Preisunterschiede

Wenn mit 16. April die gesetzliche Winterreifenpflicht endet, herrscht in Werkstätten und bei Reifenhändlern Hochbetrieb: Viele von ihnen bieten an, Autoreifen nicht nur auf ihre Tauglichkeit für die kommende Saison zu prüfen und zu warten, sondern auch die Einlagerung zu übernehmen. Eine gute Möglichkeit, Platz in der eigenen Garage zu schaffen. Dieser Service kostet natürlich - und das gar nicht wenig.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich hat nun 52 Betriebe verglichen und erhoben, wie viel dafür ausgelegt werden muss. Es zeigte sich deutlich: Wer hier genau vergleicht, kann viel Geld sparen.

Für den Vergleich wurden das Reifenmodell 205/55R16 herangezogen und die Einzel- sowie Paketpreise erhoben. Unterschiede ergeben sich je nach Größe oder Reifendimensionen und beispielsweise im Unterschied zwischen Stahl- oder Alufelgen. Nicht in jedem Betrieb ist eine Räderwäsche möglich, nicht überall wird ein Einlagerungsservice angeboten. Das erschwert den Vergleich für den einzelnen Konsumenten erheblich.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das Fazit der Konsumentenschützer: Die Preise beim Umstecken inklusive Wuchten von vier Rädern (mit Alufelgen) variieren zwischen 35 Euro und 110 Euro - das ergibt einen Preisunterschied von bis zu 214 Prozent.

Alle Räder umstecken und wuchten (auf Alufelgen) plus Waschen der Winterreifen inklusive Einlagerung kostete im günstigen Angebot 73,30 Euro. Beim teuersten Anbieter gab es dieselbe Leistung für 79,40 Euro, also um 108 Prozent mehr.

Das Einlagern der Räder für eine Saison (inklusive Waschen) kostete von 25 Euro bis zu 66 Euro. Wer gut vergleicht, kann beim Gesamtpaket gar knapp 80 Euro sparen.

Hier finden Sie den gesamten Test:

Download zum Artikel AK-Test: Preisvergleich Reifenwechsel und Einlagerung PDF-Datei vom 29.03.2023 (80,48 KB) PDF öffnen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper