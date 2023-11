AK-Präsident Stangl: "Angriffe auf Pensionssystem sind massiv"

Kritisch reagierte AK-Oberösterreich-Präsident Andreas Stangl auf die aktuelle Debatte um eine Anhebung des Antrittsalters: "Die Angriffe auf das Pensionssystem sind massiv. Dabei ist es weiterhin sicher, wir müssten das Vertrauen aufbauen und stärken."

Er verwies auf die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in Oberösterreich und damit der Beitragszahler für die Pensionen: "Alleine in den vergangenen fünf Jahren sind in unserem Bundesland 50.000 Beschäftigte dazugekommen." Er verwies auch auf die markanten Unterschiede bei der Finanzierung: "Die Arbeitnehmer zahlen sich ihre Pensionen zu fast 90 Prozent selber, bei den Arbeitgebern sind es nur rund 67 Prozent."

Die aktuelle Teuerung sei eine große Herausforderung: "Wir sind neun Monate gerannt, damit die Regelung für 2024 und 2025 kommt. Angesichts der Inflation ist es wichtig, dass die Pensionisten die erste Erhöhung gleich komplett erhalten und nicht nur einen Teil oder gar nichts. Wir würden uns wünschen, dass es diese Regelung dauerhaft gibt."

Teil der Debatte müsse auch die Teilzeit sein: "Es wird oft kritisiert, dass Frauen in Teilzeit arbeiten. Dabei hat eine Befragung ergeben, dass 30 Prozent der Frauen in Teilzeit gerne mehr Stunden haben würden – aber kein entsprechendes Angebot vom Arbeitgeber bekommen." Um die Teilzeitquote tatsächlich zu senken, brauche es dringend einen großflächigen Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Land.

